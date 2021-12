Tornano a Milano le Scatole di Natale: i pacchi per i più bisognosi viaggiano su una slitta trainata dai pattinatori in giro per la città – Video (Di domenica 19 dicembre 2021) Una scatola per le scarpe (da decorare) e, all’interno, un indumento caldo, qualcosa di goloso, un prodotto per l’igiene personale, abbigliamento intimo e un messaggio gentile. Sono gli ingredienti alla base dell’iniziativa solidale Scatole di Natale, ideata a Milano da Marion Pizzato, e che come l’anno scorso è diretta alle persone in difficoltà, famiglie indigenti e senzatetto. I regali, trasportati su una “slitta”, proprio come Babbo Natale, e trainata dai pattinatori milanesi, sono stati consegnato venerdì 18 dicembre. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Una scatola per le scarpe (da decorare) e, all’interno, un indumento caldo, qualcosa di goloso, un prodotto per l’igiene personale, abbigliamento intimo e un messaggio gentile. Sono gli ingredienti alla base dell’iniziativa solidaledi, ideata ada Marion Pizzato, e che come l’anno scorso è diretta alle persone in difficoltà, famiglie indigenti e senzatetto. I regali, trasportati su una “”, proprio come Babbo, edaimilanesi, sono stati consegnato venerdì 18 dicembre. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Tornano a Milano le Scatole di Natale: i pacchi per i più bisognosi viaggiano su una slitta trainata dai pattinator… - SettenewsWeb : Tornano in scena con lo spettacolo “Back to Dance”, dal 26 al 30 gennaio 2022 al Teatro Carcano di Milano, i Katakl… - Samira1577 : RT @lucabattanta: no green pass di Milano tornano in corteo (questa volta autorizzato) L'appuntamento domenica al Castello. Previste parte… - Stebox2 : RT @Stebox2: Vi risulta attendibile questa notizia ???? I no green pass di Milano tornano in corteo (questa volta autorizzato) https://t.… - lucabattanta : no green pass di Milano tornano in corteo (questa volta autorizzato) L'appuntamento domenica al Castello. Previste… -