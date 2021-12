Sampdoria-Venezia 1-1 | D’Aversa | “Meritavamo un risultato diverso”

Leggi su sportface

(Di domenica 19 dicembre 2021) “Abbiamo fatto un’ottima gara sotto l’aspetto prestazionale, ma in Serie A quando non concretizzi puoi trovare un avversario che ti punisce”. Ecco le parole di Roberto, tecnico della, intervenuto ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio casalingo per 1-1 al Ferraris contro il: “Avremmo meritato un, le partite si possono vincere anche 1-0 se non ci siamo riusciti vuol dire che qualcosa non è andato. Abbiamo avuto le possibilità di vincere la partita, c’erano tutte le condizioni e l’avremmo anche meritato se avessimo sfruttato le occasioni avute. Siamo stati bravi a crearci le circostanze per andare in gol, ma alcune volte bisogna spendere anche qualche fallo per portare a casa il. Gabbiadini? Aspettiamo domani per verificare le ...