Sampdoria - Venezia 1 - 1 | commento al risultato partita

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - Agenzia_Ansa : Sampdoria-Venezia 1-1, Henry con una magia nel finale risponde alla rete in apertura di Gabbiadini: Candreva e Sigu… - sportli26181512 : Sampdoria-Venezia 1-1: video, gol e highlights: Finisce 1-1 il match tra Sampdoria e Venezia. La gara si sblocca su… - infoitsport : Sampdoria-Venezia: Henry gela Marassi. Finisce 1-1 - TgrRaiVeneto : Punto prezioso dei Lagunari allo stadio Marassi. Liguri in vantaggio al primo minuto del primo tempo. Pareggio dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Venezia

GENOVA - Lanon riesce a battere il, che subisce gol dopo 40 secondi, resiste e poi acciuffa il pari nel finale. Al Ferraris finisce 1 - 1 tra i blucerchiati di D'Aversa, reduci dal successo sul ...Commenta per primo1 - 1 (primo tempo 1 - 0) Marcatori: 1' p.t. Gabbiadini (S), 41' s.t. Henry (V). Assist: 1' p.t. Caputo (S), 41' s.t. Vacca (V).(4 - 4 - 2): Audero; Bereszynski (15' s.t.VENEZIA - Finisce in parità 1-1 a Marassi la sfida tra la Sampdoria e il Venezia. Un gol in apertura di gara al 1' con Gabbiadini non basta ai doriani per assicurarsi i tre punti. Il ...Finisce in parità al Ferraris tra Sampdoria e Venezia. Gabbiadini apre subito, Henry riequilibra quasi allo scadere. Tante, troppe chance sciupate dai padroni di casa e così alla ...