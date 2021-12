Papa Francesco: sovraffollamento carceri non è umano, è un muro (Di domenica 19 dicembre 2021) "La pandemia fa questo, ti lascia solo, anche morire da solo". Lo ha detto Papa Francesco, rispondendo a una domanda sulla sofferenza dei detenuti a causa delle misure antiCovid, nel corso della ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 dicembre 2021) "La pandemia fa questo, ti lascia solo, anche morire da solo". Lo ha detto, rispondendo a una domanda sulla sofferenza dei detenuti a causa delle misure antiCovid, nel corso della ...

Advertising

vaticannews_it : #19dicembre Ecco chi è il giovane di Ivrea morto nel 1944 a 20 anni per soccorrere un soldato tedesco, che… - Agenzia_Ansa : 'Non fatevi contagiare dal virus dell'individualismo' dice il Papa agli studenti dell'Università Cattolica. Frances… - fattoquotidiano : Abusi e sfruttamento delle suore, le denunce già dal 2018 ma nella Chiesa non è cambiato nulla. Nonostante i richia… - SoloSally2 : RT @MediasetTgcom24: Papa Francesco: 'La violenza sulle donne è come satanismo' #Papa - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Papa Francesco e il messaggio sugli ultimi: “La violenza sulle donne è satanica e il sovraffollamento delle carceri è… -