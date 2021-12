Napoli, pronta la maschera per Osimhen: in campo a metà gennaio? (Di domenica 19 dicembre 2021) Buonissima notizia quella arrivata nelle ultime ore dal centro tecnico sportivo di Castel Volturno. Secondo quanto si apprende infatti, Victor Osimhen sarebbe tornato ad allenarsi in campo con una maschera protettiva provvisoria. Provvisoria perché quella definitiva dovrebbe arrivare martedì. La settimana prossima dunque, Osimhen potrà tornare ad allenarsi in gruppo con una specifica protezione in L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Buonissima notizia quella arrivata nelle ultime ore dal centro tecnico sportivo di Castel Volturno. Secondo quanto si apprende infatti, Victorsarebbe tornato ad allenarsi incon unaprotettiva provvisoria. Provvisoria perché quella definitiva dovrebbe arrivare martedì. La settimana prossima dunque,potrà tornare ad allenarsi in gruppo con una specifica protezione in L'articolo

