Locatelli (CTS): “I vaccini non hanno fallito. Ci hanno permesso di riprendere quasi tutte le nostre attività” (Di domenica 19 dicembre 2021) "Mascherine all'aperto e tampone obbligatorio anche per i vaccinati per partecipare a grandi eventi". Sono fra le ipotesi, se la situazione epidemica dovesse continuare a peggiorare. Ulteriori misure "verranno considerate seguendo i principi ispiratori della proporzionalità e della pronta reattività'". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 19 dicembre 2021) "Mascherine all'aperto e tampone obbligatorio anche per i vaccinati per partecipare a grandi eventi". Sono fra le ipotesi, se la situazione epidemica dovesse continuare a peggiorare. Ulteriori misure "verranno considerate seguendo i principi ispiratori della proporzionalità e della pronta re'". L'articolo .

Covid, Locatelli: "Riduciamo i rischi" Così il coordinatore del Cts Locatelli al Corriere della Sera. Occorrono perciò "mascherine all'aperto e tampone obbligatorio anche per i vaccinati per partecipare a grandi eventi" I vaccini hanno ...

