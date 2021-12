Lampo di Gabbiadini e magia di Henry | Samp-Venezia 1-1

(Di domenica 19 dicembre 2021) GENOVA (ITALPRESS) – Gara divertente fino all'ultimo e tante occasioni da una parte e dall'altra – soprattutto nei minuti finali – al Ferraris nell'1-1 tradoria e. Formazione di D'Aversa avanti al 1? con, pari dei lagunari nei minuti finali con unadi. Una vera e propria gara salvezza, che lascia le due squadre a soli due punti di distacco tra loro, ma con un discreto vantaggio sulla zona retrocessione. I blucerchiati sono reduci dal successo nel derby; gli arancioneroverdi dall'1-1 contro la Juventus. D'Aversa conferma il 4-4-2 e anche tutti gli interpreti del derby contro il Genoa: in avantie Caputo, Thorsby e Candreva sulle fasce. Dall'altra parte Zanetti è costretto a cambiare Haps indisponibile, Mazzocchi al suo posto, in difesa ...

Pari a Marassi tra Samp e Venezia (1 - 1) Goldi(38") su assist Caputo, Thorsby spreca due chance per raddoppiare e all'87' gli ospiti impattano con una magia balistica di Henry.La grande colpa della squadra di D'Aversa è stata quella di non averla chiusa pur avendo a disposizione praticamente un intera partita, vista la retediarrivata dopo neppure un ...Sono finiti i match delle 18, validi per la diciottesima giornata di Serie A. Torino-Hellas Verona- All'Olimpico Grande Torino i padroni s'impogono per 1-0 contro il Verona. Decide la zampata vincente ...Niente apoteosi in casa Sampdoria a Marassi. Dopo il trionfo nel derby e la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia ai danni del Torino, i blucerchiati vengono beffati dal Venezia in occasione dell ...