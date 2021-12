Infrazioni e sanzioni - Commissione dinchiesta: Multe per 3 miliardi e Comuni poco trasparenti (Di domenica 19 dicembre 2021) Che la fabbrica delle Multe fosse una giungla, dalla quale qualche amministrazione locale trae una delle fonti principali di sostentamento, Quattroruote lo ha sempre denunciato, ma ora è attestato anche dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, il cui presidente Simone Baldelli (che è anche membro della Commissione trasporti della Camera) si è da tempo votato a una battaglia in favore di una maggiore correttezza nei confronti degli automobilisti. I numeri. Il primo dato rilevante riguarda l'ammontare delle sanzioni annualmente comminate nel nostro Paese, pari a ben 3 miliardi di euro: soltanto il 56%, però, viene effettivamente incassato dagli aventi diritto, quindi il volume effettivo raggiunge la cifra, comunque non indifferente, di 1,7 ... Leggi su quattroruote (Di domenica 19 dicembre 2021) Che la fabbrica dellefosse una giungla, dalla quale qualche amministrazione locale trae una delle fonti principali di sostentamento, Quattroruote lo ha sempre denunciato, ma ora è attestato anche dallaparlamentare d'inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, il cui presidente Simone Baldelli (che è anche membro dellatrasporti della Camera) si è da tempo votato a una battaglia in favore di una maggiore correttezza nei confronti degli automobilisti. I numeri. Il primo dato rilevante riguarda l'ammontare delleannualmente comminate nel nostro Paese, pari a ben 3di euro: soltanto il 56%, però, viene effettivamente incassato dagli aventi diritto, quindi il volume effettivo raggiunge la cifra, comunque non indifferente, di 1,7 ...

