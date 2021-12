Incidente a Roma, morte due sorelle di 19 e 23 anni: in auto contro un albero. Residenti: «Tratto maledetto, già altri morti» (Di domenica 19 dicembre 2021) Tragedia a Roma. Due ragazze, sorelle di 19 e 23 anni, sono morte in un Incidente stradale avvenuto, intorno alle 5.30, in via Cilicia (in zona San Giovanni). Le due giovani, a bordo di una... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 19 dicembre 2021) Tragedia a. Due ragazze,di 19 e 23, sonoin unstradale avvenuto, intorno alle 5.30, in via Cilicia (in zona San Giov). Le due giovani, a bordo di una...

