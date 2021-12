Il Calcio Napoli sbanca Milano con un gol di Elmas 0-1

Advertising

SkySport : ?? MILAN-NAPOLI 0-1 Risultato finale ? ? #Elmas (5') ? #MilanNapoli ? - Gazzetta_it : VAR - Milan: goal annullato, il punteggio resta 0:1 - Gazzetta_it : Inter campione d'inverno con un turno d'anticipo, +4 su Napoli e Milan - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - Scotto: 'Napoli eccellente contro il Milan, considerate le tante assenze' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - Scotto: 'Napoli eccellente contro il Milan, considerate le tante assenze' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

CalcioNapoli1926.it

MILANO - Se lo è aggiudicato illo scontro diretto a San Siro contro il Milan. A fare la differenza è stato un gol di Elmas ... non ci siamo riusciti perché la fisicità è importante nel. ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDInome Società Sportivaanno di fondazione 1926 allenatore Luciano Spalletti stadio Diego ...E’ stato il Miracolo a Milano. San Siro è un bagliore azzurro, il Napoli si arrampica in cima alla Scala del Calcio con ardore, coraggio, cuore, sofferenza, orgoglio e forza. Una battaglia dagli ...Scrive su Twitter il giornalista Giovanni Scotto commentando la vittoria del Napoli contro il Milan a San Siro: "Un Napoli eccellente considerate le tante assenze. Segna, poi si mette compatto a far ...