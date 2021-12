Ex del GF Vip “tuona” contro Gianmaria e Sophie: “Si sono messi d’accordo per combinare la love story!” (Di domenica 19 dicembre 2021) Jo Squillo, intervistata ai microfoni di Radio Radio, ha parlato delle “coppie” del Grande Fratello Vip, puntando il dito contro Alex Belli e Soleil Sorge, rei – a sua detta – di avere messo in piedi una “sceneggiatura scritta a quattro mani”. Spazio anche per gli affondi a Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni e il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 19 dicembre 2021) Jo Squillo, intervistata ai microfoni di Radio Radio, ha parlato delle “coppie” del Grande Fratello Vip, puntando il ditoAlex Belli e Soleil Sorge, rei – a sua detta – di avere messo in piedi una “sceneggiatura scritta a quattro mani”. Spazio anche per gli affondi aAntinolfi eCodegoni e il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : del Vip GF Vip, Alex Belli e Delia Duran ospiti a Verissimo Alex Belli e Delia Duran sono tra gli ospiti della puntata domenicale di Verissimo. La coppia ha raccontato i momenti vissuti insieme dopo l'uscita dell'attore dalla Casa del Grande Fratello Vip , in cui Belli ha vissuto attimi di passione con la 'vippona' Solei Sorge. Delia, vedendo la ' chimica artistica ' tra Soleil e Alex ha baciato un altro uomo: Su Soleil Sorge ...

Soliti Ignoti - Il Ritorno, stasera 19 dicembre in tv: Telethon, chi sono i partecipanti ... chi sono i concorrenti vip di stasera per la maratona Telethon Tra i personaggi che si sfideranno per aggiudicarsi il montepremi, che sarà interamente devoluto a Telethon, ci saranno: Diana Del ...

Grande Fratello Vip, Jo Squillo tuona: ''Quest’anno vince la cattiveria'' ComingSoon.it Tommaso Zorzi: «Ladri in casa nel mio appartamento a Milano». Ecco cos'hanno rubato Furto in casa di Tommaso Zorzi. L'appartamento del conduttore ex concorrente del Gf Vip è stato svaligiato dai ladri. A confermare la notizia lui stesso con un post su ...

GF Vip, Soleil ha già dimenticato Alex Belli: ha dormito insieme a lui E' trascorso solo qualche giorno dall'uscita dalla casa del Gf Vip di Alex Belli ma Soleil Sorge potrebbe già aver dimenticato il flirt con l'attore.

