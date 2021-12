Conti in ordine e senso di appartenenza: la ricetta del Trabzonspor per tornare a vincere in Turchia, beffando gli ex ricchi di Istanbul (Di domenica 19 dicembre 2021) “Voglio ciò che mi spetta, lo voglio perché è mio, m’aspetta”. Il ritornello di uno dei brani culto di fine anni ’90, Forma e Sostanza dei C.S.I., appare perfetto per raccontare umori e aspirazioni del Trabzonspor attuale capolista della Süper Lig turca. Trabzon, o Trebisonda se si opta per la versione italiana, rappresenta quella provincia dell’impero svilita, frustrata e talvolta persino defraudata da un centro che, come un buco nero, tutto assorbe e inghiotte. Nel caso turco si tratta, ovviamente, di Istanbul, cuore economico e politico del paese, la cui centralità è perfettamente visibile anche solo limitandosi al calcio: 65 campionati della massima divisione e 58 vittorie dei club della capitale (Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas e Ba?ak?ehir), con due sole intruse, il Bursaspor nel 2010 e, appunto, il Trabzonspor nella decade ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) “Voglio ciò che mi spetta, lo voglio perché è mio, m’aspetta”. Il ritornello di uno dei brani culto di fine anni ’90, Forma e Sostanza dei C.S.I., appare perfetto per raccontare umori e aspirazioni delattuale capolista della Süper Lig turca. Trabzon, o Trebisonda se si opta per la versione italiana, rappresenta quella provincia dell’impero svilita, frustrata e talvolta persino defraudata da un centro che, come un buco nero, tutto assorbe e inghiotte. Nel caso turco si tratta, ovviamente, di, cuore economico e politico del paese, la cui centralità è perfettamente visibile anche solo limitandosi al calcio: 65 campionati della massima divisione e 58 vittorie dei club della capitale (Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas e Ba?ak?ehir), con due sole intruse, il Bursaspor nel 2010 e, appunto, ilnella decade ...

