Leggi su computermagazine

(Di domenica 19 dicembre 2021) Un designer ha avuto la geniale idea di progettare un’ipoteticaX con un concept diverso e che potrebbe, con molta probabilità, cambiare lo stile della tanto amata e rinomata. il nuovo modello diè stato presentato di recente, e anche se mostra un design diverso non possiamo che apprezzare un prodotto ben riuscito come questo – Computermagazine.itLe ultimeche sono uscite hanno mostrato un chiaro miglioramento nella progettazione delle, segno del fatto cheabbia portato una serie di innovazioni interessanti nel corso del tempo e che non potremo ignorare tanto facilmente. LEGGI ANCHE: La full-electric Citroen AMI ora diventa anche un mezzo off-road, per scampagnate eco-sostenibili Ma se ...