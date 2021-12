Anticipazioni Una Vita puntate dal 20 al 24 dicembre 2021: Felipe non cede alle avversità (Di domenica 19 dicembre 2021) Nelle puntate dal 20 al 24 dicembre 2021 della soap opera spagnola Una Vita vedremo Felipe e Genoveva vittime di un sequestro. L’uomo cercherà di continuare la sua farsa nonostante le avversità. Anticipazioni Una Vita puntate dal 20 al 22 dicembre 2021: Felipe non cede alle avversità Felipe insieme a Genoveva viene rapito ma non cede alla tentazione di rivelare il suo segreto. Nel frattempo i due scoprono che dietro il sequestro c’è proprio Santiago, il quale vuole sapere a tutti i costi che fine abbia fatto Marcia. Genoveva tema che il giovane possa rivelare a Felipe come sono andate ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 19 dicembre 2021) Nelledal 20 al 24della soap opera spagnola Unavedremoe Genoveva vittime di un sequestro. L’uomo cercherà di continuare la sua farsa nonostante leUnadal 20 al 22noninsieme a Genoveva viene rapito ma nonalla tentazione di rivelare il suo segreto. Nel frattempo i due scoprono che dietro il sequestro c’è proprio Santiago, il quale vuole sapere a tutti i costi che fine abbia fatto Marcia. Genoveva tema che il giovane possa rivelare acome sono andate ...

