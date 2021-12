Recita di Natale a porte chiuse a Torino per non escludere i No Green pass | dietrofront della preside | sarà aperta a tutti i genitori

Advertising

EdoardoZaggia : RT @marcusoloc: Flashback della recita di Natale dell'asilo dove suor Ottavia mi mise a fare la parte di quello che apriva e chiudeva la po… - Sergio65M : @Stefanialove_of Avrebbe fatto meglio a evitare la recita di Natale causa epidemia. Avrebbe fatto una figura migliore. - RZironda : RT @vitaindiretta: Torino, niente genitori alla recita di #Natale - #LaVitaInDiretta - maxbenetti57 : @GF_diretta È finita la recita di Natale? - rita98129439 : RT @aureliomancuso: Ma la #preside che vieta ai #genitori #vaccinati di assistere alla #recita di #Natale per rispetto ai #novax ?! ?????… -

La dirigente scolastica Silvia Boaretto , che inizialmente aveva vietato a mamme e papà la partecipazione allaper non escludere i no Green pass, ha cambiato idea. La svolta arriva dopo le ...Il conto finale5 Regioni e 2 province autonome già in giallo all'inizio della settimana di. E cioè nei giorni in cui la Penisola si espone ad una maggiore socialità. Vale a dire che ...Il saggio natalizio del laboratorio di teatro della scuola elementare Iqbal Masih di Pasta, frazione del comune di Rivalta (Torino), sarà aperto a tutti i genitori. La dirigente scolastica Silvia Boar ...Gli oltre 28mila contagi toccati ieri a più di un anno dall'ultima volta (era novembre 2020), sono un campanello d'allarme significativo. Al netto di restrizioni e vaccini, ...