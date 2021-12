Problemi con DAZN, l’ad: “Ora è tutto perfetto. Stop doppia utenza? Vi spiego” (Di sabato 18 dicembre 2021) Dall’inizio della Serie A, DAZN ha fatto registrare tanti Problemi agli utenti che spesso si sono lamentati con la piattaforma digitale. Pian piano la situazione è sembrata migliorare, come dichiarato da Veronica Diquattro, CFO di DAZN per l’Europa. “Siamo quasi alla fine del girone di andata e le problematiche fisiologiche di aggiustamento sono ormai da considerarsi superate. Gli utenti che ci contattano per problematiche di streaming si è ridotto del 70% rispetto alle prime giornate. Una fase di transizione era del resto prevedibile mentre si predisponevano nuove tecnologie per sostenere numeri senza precedenti in Italia”. DAZN Serie ADAZN, l’ad: “doppia utenza, si cambia dall’anno prossimo” Un’altra questione da affrontare con ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 18 dicembre 2021) Dall’inizio della Serie A,ha fatto registrare tantiagli utenti che spesso si sono lamentati con la piattaforma digitale. Pian piano la situazione è sembrata migliorare, come dichiarato da Veronica Diquattro, CFO diper l’Europa. “Siamo quasi alla fine del girone di andata e le problematiche fisiologiche di aggiustamento sono ormai da considerarsi superate. Gli utenti che ci contattano per problematiche di streaming si è ridotto del 70% rispetto alle prime giornate. Una fase di transizione era del resto prevedibile mentre si predisponevano nuove tecnologie per sostenere numeri senza precedenti in Italia”.Serie A: “, si cambia dall’anno prossimo” Un’altra questione da affrontare con ...

