Paris Fc-Lione sospesa | come funziona per le scommesse? Il regolamento

(Di sabato 18 dicembre 2021) Ancora caos in Francia. Nel corso dell’intervallo del match tra ilFc ed il, partita valevole per la Coppa di Francia 2021/2022, gli animi si sono surriscaldati sugli spalti con un vero e proprio tafferuglio. Fumogeni, petardi e disordini che proseguono per parecchi minuti con pochi steward che non sono riusciti a sedare la situazione. La partita è statadefinitivamente.per le? Ildei bookies è molto chiaro: per le cose già maturate e definite (per esempio GG visto che stavano 1-1) la giocata è data vincente. Per tutte le altre cose in bilico (1 X 2) invece se la partita riprenderà entro 72 ore verranno considerate valide sennò, se si andasse oltre tre giorni, la partita verrà dichiarata ...

Due feriti in seguito agli scontri in Coppa di Francia di venerdì sera nella partita tra. Come riferito da AFP, un agente di polizia e un tifoso hanno riportato delle contusioni non gravi in seguito agli scontri - quelli gravi sì - nell'intervallo. La partita, che era stata ...Fanno discutere i disordini accaduti in Francia durante: il club di Aulas scende in campo contro i suoi tifosiE' stato un venerdì di grande tensione in Coppa di Francia. Ieri sera, la partita traFC e, valida per i 32esimi di ...Due feriti in seguito agli scontri in Coppa di Francia di venerdì sera nella partita tra Paris e Lione. Come riferito da AFP, un agente di polizia e un tifoso hanno riportato delle contusioni non grav ...Per la seconda volta nella stagione, una partita di calcio del Lione viene definitivamente interrotta per motivi di ordine pubblico. L'incontro di Coppa .... Durante l'intervallo dalla curva ospite so ...