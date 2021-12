Napoli, via libera al Bonus Utenze: fino a 400 euro per le famiglie in difficoltà (Di sabato 18 dicembre 2021) La Giunta comunale di Napoli ha deliberato il Bonus Utenze, “un ulteriore intervento, che segue quello dei Bonus spesa, a sostegno delle famiglie napoletane in difficolta’, in linea con la previsione dell’aumento dei costi delle Utenze previste per il 2022. Il “Bonus Utenze”, da 150 a 400 euro, sara’ erogato da gennaio. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in modalita’ online, con le proprie credenziali SPID o tramite i CAF accreditati”. E’ quanto si legge in una nota. “E’ un misura concreta, diretta alle fasce piu’ deboli – sottolinea l’assessore alle Politiche sociali, Luca Trapanese – Avevo promesso di utilizzare tutti i fondi disponibili in breve tempo e, a soli tre mesi dal mio insediamento, posso ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 dicembre 2021) La Giunta comunale diha deto il, “un ulteriore intervento, che segue quello deispesa, a sostegno dellenapoletane in difficolta’, in linea con la previsione dell’aumento dei costi dellepreviste per il 2022. Il “”, da 150 a 400, sara’ erogato da gennaio. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in modalita’ online, con le proprie credenziali SPID o tramite i CAF accreditati”. E’ quanto si legge in una nota. “E’ un misura concreta, diretta alle fasce piu’ deboli – sottolinea l’assessore alle Politiche sociali, Luca Trapanese – Avevo promesso di utilizzare tutti i fondi disponibili in breve tempo e, a soli tre mesi dal mio insediamento, posso ...

