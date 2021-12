"Lo ricorderò per sempre". Max Verstappen, l'appello a Lewis Hamilton: "Perché non deve lasciare la F1" (Di sabato 18 dicembre 2021) Le voci su un possibile ritiro di Lewis Hamilton si rincorrono, confermate da Toto Wolff e anche dalla richiesta di Valtteri Bottas alla Mercedes: essere reintegrato, insomma lasciare subito l'Alfa Romeo per tornare alle frecce d'argento. Il britannico, infatti, ha dei dubbi sul suo futuro in Formula 1 dopo l'epilogo, controverso, del mondiale ad Abu Dhabi, dove è stato piegato all'ultimo giro - con la complicità della Fia - da Max Verstappen. E ora, di fronte alla possibilità del passo indietro del rivale, è proprio il neo-campione del mondo della Red Bull a spendersi in un appello affinché ci ripensi, affinché tutto ciò non accada. "Cosa mi ha insegnato la battaglia con Lewis? Sapevo che fosse un grandissimo pilota, ma non avevo mai avuto la piena opportunità di combattere ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Le voci su un possibile ritiro disi rincorrono, confermate da Toto Wolff e anche dalla richiesta di Valtteri Bottas alla Mercedes: essere reintegrato, insommasubito l'Alfa Romeo per tornare alle frecce d'argento. Il britannico, infatti, ha dei dubbi sul suo futuro in Formula 1 dopo l'epilogo, controverso, del mondiale ad Abu Dhabi, dove è stato piegato all'ultimo giro - con la complicità della Fia - da Max. E ora, di fronte alla possibilità del passo indietro del rivale, è proprio il neo-campione del mondo della Red Bull a spendersi in unaffinché ci ripensi, affinché tutto ciò non accada. "Cosa mi ha insegnato la battaglia con? Sapevo che fosse un grandissimo pilota, ma non avevo mai avuto la piena opportunità di combattere ...

Advertising

corradoformigli : Onorato di aver ricevuto dalle mani di Annamaria il premio intitolato alla memoria di suo padre, Marcello Torre. Qu… - monica_perico : RT @FrancescoSaro: Invitare la ex ministra Azzolina perché? La ricorderò per i banchi a rotelle, certamente non per come ha fatto politica - NonnyLand : RT @niccolab: Oggi @francescacheeks ricorda un anni da questa foto. Ma io ricorderò più il 4 febbraio 2022 per quest’altra foto. ?? https:/… - SabrinaGelli1 : RT @ciccio_co: Eva Grimaldi la ricorderò sempre per la sua partecipazione a Pechino Express, lì fu la migliore in quell'edizione https://t.… - alessiadaniele8 : RT @niccolab: Oggi @francescacheeks ricorda un anni da questa foto. Ma io ricorderò più il 4 febbraio 2022 per quest’altra foto. ?? https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : ricorderò per A Sestola il nuovo 'Centro di sci adattato del Monte Cimone' per gli sciatori con disabilità "Ricorderò per sempre l'emozione provata nel 2006 quando vinsi l'oro in Slalom gigante alle Paralimpiadi invernali di Torino; assieme ai miei amici quel giorno abbiamo deciso di creare una realtà che ...

Addio a Emanuele: il giovane papà ucciso da un brutto male Tanti i messaggi pubblicati sui social per ricordarlo. TRa questi c'è quello del caro amico Rosario. ' Ti ricorderò sempre - scrive, invece, un'amica - con tanto amore e affetto mio piccolo Manù. ...

sempre l'emozione provata nel 2006 quando vinsi l'oro in Slalom gigante alle Paralimpiadi invernali di Torino; assieme ai miei amici quel giorno abbiamo deciso di creare una realtà che ...Tanti i messaggi pubblicati sui socialricordarlo. TRa questi c'è quello del caro amico Rosario. ' Tisempre - scrive, invece, un'amica - con tanto amore e affetto mio piccolo Manù. ...