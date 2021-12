LIVE Sci di fondo, Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: Federico Pellegrino torna a ruggire ed è 2°! (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA MASCHILE CON Federico Pellegrino 2° LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO MASCHILE, RISALE Federico Pellegrino 13.17 Per oggi è tutto, grazie per averci seguito in questa DIRETTA di Coppa del Mondo di sci di fondo. Buona giornata a tutte e a tutti! 13:14 Ecco i tempi della finale maschile: 1 Haavard Solaas Taugboel (NOR) 2:15.022 Federico Pellegrino (ITA) +0.15 3 Lucas Chanavat (FRA) +0.68 4 Even Northug (NOR) +1?22 5 Sindre Bjoernestad Skar (NOR) +2?01 6 Gleb Retivykh (RUS) +4?86 13.12 Da sottolineare anche il buon risultato di Greta Laurent che ha raggiunto la semifinale. 13.11 Dresda si conferma di dominio ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA MASCHILE CON2° LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO MASCHILE, RISALE13.17 Per oggi è tutto, grazie per averci seguito in questadi Coppa del Mondo di sci di. Buona giornata a tutte e a tutti! 13:14 Ecco i tempi della finale maschile: 1 Haavard Solaas Taugboel (NOR) 2:15.022(ITA) +0.15 3 Lucas Chanavat (FRA) +0.68 4 Even Northug (NOR) +1?22 5 Sindre Bjoernestad Skar (NOR) +2?01 6 Gleb Retivykh (RUS) +4?86 13.12 Da sottolineare anche il buon risultato di Greta Laurent che ha raggiunto la semifinale. 13.11si conferma di dominio ...

