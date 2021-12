L’ennesima sentenza di Cassano che fa arrabbiare i tifosi dell’Inter

Leggi su serieanews

(Di sabato 18 dicembre 2021) Antonioha parlato del sorteggio in Champions Leagueed ha dato poche chance alla formazione di Simone Inzaghi. L’Inter di Simone Inzaghi continua a brillare in campionato. La netta vittoria di Salerno ha visto i campioni d’Italia dominare ed offrire un bel gioco con iin ‘visibillio’ per le giocate dei propri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.