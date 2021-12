Disfunzione erettile, l'abitudine che ti condanna all'impotenza: fumo? Non proprio: studio-choc (Di sabato 18 dicembre 2021) Uno dei principali incubi per i maschietti di tutto il mondo? Presto detto: la Disfunzione erettile, la quale condanna a rapporti insoddisfacenti. Per inciso, la patologia ogni anno colpisce nel mondo 26 uomini ogni 1.000, insomma l'incidenza è altissima, soprattutto nelle persone con più di 65 anni. A determinare la Disfunzione erettile possono essere anche condizioni patologiche e psicologiche indipendenti dall'età, quali l'indice di massa corporea, livelli di colesterolo elevato, diabete, ipertensione, cattivo stato di salute mentale e mancanza di attività fisica. Ma non solo. Anche il tabacco, come è noto, ha conseguenze negative: il fumo previene infatti la vasodilatazione e limita il flusso sanguigno, favorendo la comparsa di malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Uno dei principali incubi per i maschietti di tutto il mondo? Presto detto: la, la qualea rapporti insoddisfacenti. Per inciso, la patologia ogni anno colpisce nel mondo 26 uomini ogni 1.000, insomma l'incidenza è altissima, soprattutto nelle persone con più di 65 anni. A determinare lapossono essere anche condizioni patologiche e psicologiche indipendenti dall'età, quali l'indice di massa corporea, livelli di colesterolo elevato, diabete, ipertensione, cattivo stato di salute mentale e mancanza di attività fisica. Ma non solo. Anche il tabacco, come è noto, ha conseguenze negative: ilpreviene infatti la vasodilatazione e limita il flusso sanguigno, favorendo la comparsa di malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete ...

