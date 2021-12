Covid: operativa la revoca del Green pass ai positivi (Di sabato 18 dicembre 2021) E' in Gazzetta ufficiale il Dpcm che indica le modalità per la revoca del Green pass qualora il possessore del certificato dovesse risultare positivo durante il periodo di validità del documento o in caso ... Leggi su ansa (Di sabato 18 dicembre 2021) E' in Gazzetta ufficiale il Dpcm che indica le modalità per ladelqualora il possessore del certificato dovesse risultare positivo durante il periodo di validità del documento o in caso ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid operativa Covid: operativa la revoca del Green pass ai positivi Intanto giovedì 23 dicembre a Palazzo Chigi si terrà la riunione della cabina di regia sul Covid - 19 presieduta dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. E' quanto riferisce una nota di palazzo ...

Covid grave e obesità, occhio al grasso addominale ... tra il primo e il terzo mese dopo l'inoculazione della seconda dose di 'vaccino anti Covid - 19 , ... Chirurgiche e Odontoiatriche dell'Università Statale di Milano e responsabile della Unità Operativa ...

Covid: il 23 dicembre cabina di regia presieduta da Draghi Agenzia ANSA Turismo, Zanetti (Costa Crociere): "da nuove norme impatto negativo ma continuiamo a investire" 'L'irrigidimento delle misure di contrasto al covid ha sicuramente avuto un impatto negativo sulle nostre operazioni e sulle vendite: posso dire che ...

Lodi, nuovo hub vaccinale al Parco Tecnologico Padano Lodi, 18 dicembre 2021 - Un nuovo centro vaccinale al Parco Tecnologico Padano. Il piano organizzativo verrà svelato solo lunedì durante una conferenza stampa alla presenza del sindaco Sara Casanova, ...

