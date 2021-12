Covid, Fontana e Sala in contatto con persone positive. Entrambi sono comunque negativi (Di sabato 18 dicembre 2021) Il governatore Attilio Fontana e il sindaco Giuseppe Sala sono venuti a contatto con positivi. Alcuni membri del Cda della Rai incontrati giovedì mattina da Fontana e Sala sono infatti risultati ... Leggi su leggo (Di sabato 18 dicembre 2021) Il governatore Attilioe il sindaco Giuseppevenuti acon positivi. Alcuni membri del Cda della Rai incontrati giovedì mattina dainfatti risultati ...

Advertising

SkyTG24 : Rai, presidente Soldi e ad Fuortes positivi a Covid: hanno incontrato Sala e Fontana - Secchicandi2 : Ieri avevano incontrato anche SALA e FONTANA ?? Il green pass funziona, ma il Covis ci vede benissimo Tutti a casa… - TV7Benevento : Covid: vertici Rai positivi, negativo tampone presidente lombardo Fontana... - SecolodItalia1 : Vertici Rai col Covid: Soldi e Fuortes positivi. Test per i contatti milanesi con Sala e Fontana… - IlariaRicciP : Sembra un déjà vu vero? In contatto con positivi al #Covid_19 : sindaco Sala e presidente Fontana 'in isolamento' -