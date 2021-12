Cosmary purtroppo non ce l’ha fatta: clamorosa decisione ad Amici (Di sabato 18 dicembre 2021) In queste ore si rincorrono le voci trapelate dalle anticipazioni dell’ultima puntata dell’anno del talent di Amici, che andrà in onda domenica 19 dicembre. A quanto pare una grossa novità riguarda la ballerina Cosmary. Scopriamo cosa è successo. Cosmary-AltranotiziaLa ballerina Cosmary potrebbe essere una degli allievi eliminati dopo l’ultimo appuntamento dell’anno del talent di Maria De Filippi? Ecco quali sono le novità e cosa è successo ad Amici nella trasmissione che andrà in onda domenica 19 dicembre. Cosmary non ce l’ha fatta La prossima puntata di Amici 21 sarà anche l’ultima dell’anno. Il talent infatti si fermerà per il periodo natalizio e i ragazzi trascorreranno come l’anno scorso il Natale nella scuola ... Leggi su altranotizia (Di sabato 18 dicembre 2021) In queste ore si rincorrono le voci trapelate dalle anticipazioni dell’ultima puntata dell’anno del talent di, che andrà in onda domenica 19 dicembre. A quanto pare una grossa novità riguarda la ballerina. Scopriamo cosa è successo.-AltranotiziaLa ballerinapotrebbe essere una degli allievi eliminati dopo l’ultimo appuntamento dell’anno del talent di Maria De Filippi? Ecco quali sono le novità e cosa è successo adnella trasmissione che andrà in onda domenica 19 dicembre.non ceLa prossima puntata di21 sarà anche l’ultima dell’anno. Il talent infatti si fermerà per il periodo natalizio e i ragazzi trascorreranno come l’anno scorso il Natale nella scuola ...

