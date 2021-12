BALLANDO CON LE STELLE: MILLY CARLUCCI IN LACRIME PER L’ADDIO DI SARA DI VAIRA (VIDEO) (Di sabato 18 dicembre 2021) Momento di profonda commozione alla finale di BALLANDO con le STELLE per l’uscita di scena di SARA Di VAIRA. MILLY CARLUCCI non ha trattenuto le LACRIME in diretta perché i suoi maestri sono come dei figli. Un servizio com i momenti più belli degli anni a BALLANDO, da Ron Moss a Valerio Rossi Albertini, per festeggiare la grande ballerina. Tutti in piedi e un lungo e toccante abbraccio tra MILLY e SARA. Brividi all’Auditorium Rai, tutti in piedi anche da casa perché non sono volti che guardiamo in tv ma amici. Non è finita qui! MILLY CARLUCCI ha confermato SARA Di VAIRA al Cantante Mascherato. Il saluto di ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 18 dicembre 2021) Momento di profonda commozione alla finale dicon leper l’uscita di scena diDinon ha trattenuto lein diretta perché i suoi maestri sono come dei figli. Un servizio com i momenti più belli degli anni a, da Ron Moss a Valerio Rossi Albertini, per festeggiare la grande ballerina. Tutti in piedi e un lungo e toccante abbraccio tra. Brividi all’Auditorium Rai, tutti in piedi anche da casa perché non sono volti che guardiamo in tv ma amici. Non è finita qui!ha confermatoDial Cantante Mascherato. Il saluto di ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @fabrizivaleria e @salseros8569 vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - milly_carlucci : Un grandissimo ospite ?? grazie @albertoangela il 25 dicembre saremo con te! #stanotteanapoli @Ballando_Rai… - OhWhatFun__ : RT @albertoangela: @milly_carlucci @Ballando_Rai Grazie a #BallandoConLestelle per l’omaggio alla puntata di Natale Stanotte a Napoli. In b… - OhWhatFun__ : RT @milly_carlucci: Un grandissimo ospite ?? grazie @albertoangela il 25 dicembre saremo con te! #stanotteanapoli @Ballando_Rai #Ballan… -