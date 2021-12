Uomini e Donne spoiler registrazione 16 dicembre: Roberta fa la sua scelta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Giovedì 16 dicembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione si è verificato il momento della tanto attesa scelta della tronista Roberta Giusti. La ragazza, con grande stupore da parte del pubblico, ha deciso di uscire dalla trasmissione con Samuele. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto e cosa ha risposto lui. Roberta fa la sua scelta a Uomini e Donne Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne è avvenuta la scelta di Roberta. La ragazza era molto confusa nell’ultimo periodo, specie a causa dei comportamenti bizzarri assunti da Luca. Quest’ultimo si è dileguato spesse volte dallo ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 17 dicembre 2021) Giovedì 16è stata effettuata una nuovadi. In tale occasione si è verificato il momento della tanto attesadella tronistaGiusti. La ragazza, con grande stupore da parte del pubblico, ha deciso di uscire dalla trasmissione con Samuele. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto e cosa ha risposto lui.fa la suaNel corso dell’ultimadiè avvenuta ladi. La ragazza era molto confusa nell’ultimo periodo, specie a causa dei comportamenti bizzarri assunti da Luca. Quest’ultimo si è dileguato spesse volte dallo ...

