Uomini e Donne, oggi una coppia del trono over convola a nozze (Di venerdì 17 dicembre 2021) oggi è una giornata speciale per una coppia del trono over di Uomini e Donne, una delle più recenti: stiamo parlando quella formata da Antonio Stellacci e Angela Paone, che sono stati ospiti dell’ultima puntata del programma di Maria De Filippi proprio per dare la lieta notizia. Antonio e Angela, infatti, convoleranno a nozze proprio nella giornata di oggi, venerdì 17 dicembre. La notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta in quanto i due sono usciti dal programma di Maria De Filippi appena due mesi fa e si conoscono da quattro mesi in tutto, ma a quanto pare non vedono l’ora di fare le cose sul serio, visto anche che il venerdì 17 è una data a loro cara. Auguri dunque a questa innamoratissima coppia del trono ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 17 dicembre 2021)è una giornata speciale per unadeldi, una delle più recenti: stiamo parlando quella formata da Antonio Stellacci e Angela Paone, che sono stati ospiti dell’ultima puntata del programma di Maria De Filippi proprio per dare la lieta notizia. Antonio e Angela, infatti, convoleranno aproprio nella giornata di, venerdì 17 dicembre. La notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta in quanto i due sono usciti dal programma di Maria De Filippi appena due mesi fa e si conoscono da quattro mesi in tutto, ma a quanto pare non vedono l’ora di fare le cose sul serio, visto anche che il venerdì 17 è una data a loro cara. Auguri dunque a questa innamoratissimadel...

