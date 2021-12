“Torture sistematiche sulle persone con disabilità” | 17 arresti in una onlus di Palermo Le intercettazioni | “È un lager nazista” Le urla dei pazienti | “Dottoressa | mi faccia uscire”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) “Gli ospiti del centro sono sottoposti ad un regime di vita che non è eccessivo definire contrario al principio di umanità“. E ancora: “Scontano quotidianamente la pena della lorocon il loro essere sottoposti ache aggravano la loro condizione mentale e ne devastano il corpo”. Sono le parole usate dal gip diper descrivere i gravissimi episodi di maltrattamenti riservati ai disabili assistiti nella casa di cura Suor Rosina La Grua di Castelbuono, in provincia di. Il giudice usa quelle parole per commentare gli elementi raccolti dagli investigatori della Guardia di Finanza, che stamani hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 35accusate, a vario titolo, di tortura, maltrattamenti, sequestro di persona, corruzione, ...

Advertising

JoeCool_____ : @AlessandraOdri beh, cosa ne sappiamo noi delle carceri egiziane, eccetto il fatto che circolano voci di torture si… -

Ultime Notizie dalla rete : Torture sistematiche

...ad un regime di vita che non è eccessivo definire contrario al principio di umanità' e che 'scontano quotidianamente la pena della loro disabilità con il loro essere sottoposti a...AI DISABILI " - "Gli ospiti del centro sono sottoposti a un regime di vita che non è eccessivo definire contrario al principio di umanità" e "scontano quotidianamente la pena ...In cinque anni la Onlus ha ricevuto finanziamenti per 6,2 milioni di euro: soldi sperperati, in auto, viaggi e gioielli ...Picchiati, puniti con il digiuno o rinchiusi nella sala “relax”, l’incubo dei pazienti. Operatori accusati anche di tortura ...