Tim: Gubitosi lascia cda, nessuna maxi buona uscita (Di venerdì 17 dicembre 2021) Luigi Gubitosi lascia Tim, esce dal cda e dal gruppo. Il manager, secondo quanto si apprende, ha trovato un accordo con la società che rispetta quanto previsto dal contratto, incluse le manleve, ma ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) LuigiTim, esce dal cda e dal gruppo. Il manager, secondo quanto si apprende, ha trovato un accordo con la società che rispetta quanto previsto dal contratto, incluse le manleve, ma ...

Advertising

pc_947 : Ecco qua... Gubitosi fuori. Bloombeg dice che non si presenta neanche al CDA odierno #Tim #Dazn @SerieA… - fisco24_info : Tim: Gubitosi lascia cda, nessuna maxi buona uscita: Trovato accordo con società che rispetta contratto - Stop_Novax : #Tim #Gubitosi lascia l'azienda. Il #supergreenpass ha colpito ancora. Il #5G che non ti aspetti - Flavr7 : RT @Michele_Arnese: Luigi Gubitosi lascia Tim, esce dal cda e dal gruppo. Il manager ha trovato un accordo con la società che rispetta quan… - viciocort : RT @milafiordalisi: *** #Tim, #Gubitosi lascia il posto in cda. Strada spianata per #Labriola *** -