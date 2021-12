Kobo, un altro ebook è possibile (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il presente e il futuro dell'azienda canadese raccontato dal Ceo Michael Tamblyn: un negozio online che vende pure audiolibri, una piattaforma hardware con tre modelli appena usciti, ma anche una strategia che privilegia gli abbonamenti ai singoli titoli Leggi su repubblica (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il presente e il futuro dell'azienda canadese raccontato dal Ceo Michael Tamblyn: un negozio online che vende pure audiolibri, una piattaforma hardware con tre modelli appena usciti, ma anche una strategia che privilegia gli abbonamenti ai singoli titoli

