Giancarlo Pittelli? Che aberrazione se un' implorazione diventa motivo di condanna

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 dicembre 2021), che s' è fatto già un paio d'anni di custodia cautelare, e cioè da presunto innocente, è stato nuovamente mandato in carcere su delazione della ministra Carfagna, che ha girato agli sbirri la lettera con cui quel detenuto in attesa di giudizio la implorava di interessarsi alla sua vicenda. Non uso quella parola (sbirri) per mancare di rispetto agli agenti di pubblica sicurezza che, per ineludibile dovere d'ufficio, hanno a loro volta recapitato la prova del delitto (una lettera d'invocazione d'aiuto) alla piovra togata che ha rispedito in prigione. E se poi uso l'altro termine (delazione) non è per attribuire alla onorevole ministressa chissà quale intendimento persecutorio, ma solo la spensierata per quanto non propriamente nobilissima condotta del capocaseggiato che s' intesta la protezione degli ...