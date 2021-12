Covid Campania, 1.841 casi e 10 morti: in aumento ricoveri e indice di contagio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Coronavirus in Campania: aumentano i casi e i ricoveri, continua a salire anche l'indice di contagio. L'Unità di crisi della Regione segnala 1.841 positivi su 38.876 test, 71... Leggi su ilmattino (Di venerdì 17 dicembre 2021) Coronavirus in: aumentano ie i, continua a salire anche l'di. L'Unità di crisi della Regione segnala 1.841 positivi su 38.876 test, 71...

Advertising

teleischia : COVID. CAMPANIA. IL BOLLETTINO: 1.841 CONTAGI E 7 DECEDUTI - ottopagine : Covid-19 in Campania: 1.841 i nuovi positivi - NapoliToday : #Cronaca Covid, quasi 1850 nuovi positivi in Campania: 7 morti nelle ultime 48 ore, in crescita i ricoveri… - positanonews : #Copertina #Covid Coronavirus, De Luca: «In Campania già 2mila bimbi vaccinati. La nuova ordinanza il minimo per no… - VesuvioLive : Covid Campania, il bollettino del 17 dicembre: +1.841 casi e 7 morti -