Spezia, i tifosi contestano la squadra fuori dallo stadio: giocatori bloccati al Picco (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lo Spezia cade anche nei sedicesimi di Coppa Italia 2021/2022 contro il Lecce per 0-2 e i tifosi vanno su tutte le furie. I sostenitori degli aquilotti, infatti, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, stanno mettendo in atto una dura contestazione nei confronti della squadra. In questo momento i giocatori sono ancora bloccati all'interno dello stadio Picco, in attesa che le acque si calmino. SportFace.

