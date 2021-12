Se la vasca è molto più di un semplice oggetto: il rituale del bagno lunare (Di giovedì 16 dicembre 2021) E, oggi, un prezioso alleato di benessere. Il bagno lunare è sempre più popolare. Lo testimoniano le ricerche di Pinterest Business. Fare il bagno torna a essere un rito ispirato alle tradizioni del passato. Purificatore, benefico, quasi magico. Tanto che, in Australia, Regno Unito e Canada, le ricerche dedicate al rituale del bagno lunare sono cresciute del 90%. D’altra parte, il fascino di un bagno caldo e dell’immersione dell’acqua ha radici antiche. Sono celebri i bagni nel latte d’asina di Cleopatra o quelli in camicia di Maria Antonietta, per non svelare le proprie nudità. Il bagno lunare o bagno di luna piena, però, ha origini molto più antiche. Pare, infatti, che questo particolare modo di ... Leggi su amica (Di giovedì 16 dicembre 2021) E, oggi, un prezioso alleato di benessere. Ilè sempre più popolare. Lo testimoniano le ricerche di Pinterest Business. Fare iltorna a essere un rito ispirato alle tradizioni del passato. Purificatore, benefico, quasi magico. Tanto che, in Australia, Regno Unito e Canada, le ricerche dedicate aldelsono cresciute del 90%. D’altra parte, il fascino di uncaldo e dell’immersione dell’acqua ha radici antiche. Sono celebri i bagni nel latte d’asina di Cleopatra o quelli in camicia di Maria Antonietta, per non svelare le proprie nudità. Ildi luna piena, però, ha originipiù antiche. Pare, infatti, che questo particolare modo di ...

Advertising

RamnusiaNemesi : @AlbertoContri La prossima volta le conviene farsi direttamente un bagno in una vasca piena di squali: di sicuro sa… - Daniele36849272 : @redback81 @DavPoggi Ci riprovo, hai accettato la vasca dei pesci in cambio del mare. Nuoti e mangi, si. Ma hai un… - TR4INOFTHOUGHT : comunque chiedendomi chi abbia scritto le anticipazioni di questa puntata serena marchese che ballava con i pattini… - polemiche_motta : Oggi ho riniziato a nuotare e fare attività fisica dopo 1 mese e mezzo di stop. La sveglia alle 7 per entrare in va… - magicadespell78 : @Luana_m89 La cucina sous vide è una cucina a bassa temperatura sottovuoto, va tantissimo nei ristoranti. Il roner… -