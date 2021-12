Satana Muller

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 16 dicembre 2021) «Ho provato tristezza», ha detto Robert Lewandoski dopo che il Pallone d’Oro 2021 era stato assegnato a Lionel Messi. Ma c’è un altro giocatore che ha provato sentimenti diversi, diciamo più vendicativi. Thomas Müller ha scritto su LinkedIn – il suo social preferito, su cui commenta l’attualità sportiva, condivide citazioni di Albert Einstein e sondaggi in cui lui è il calciatore più amato in Germania – che dal punto di vista «bavarese, polacco e tedesco» era stato un risultato deludente. «Mi ricorda quello che è successo con Ribery nel 2013», ha detto poi. «Il che mi motiva maggiormente a riportare la Champions League a Monaco di Baviera per mostrare a tutto il mondo quanto vale il calcio tedesco. E la prima opportunità sarà la partita con il Barcellona della settimana prossima». Alla fine di quel post piuttosto lungo si è complimentato comunque con Messi, aggiungendo di nuovo prima ...