"Per fare figli serve un orizzonte davanti, in Italia espone a rischi" (Di giovedì 16 dicembre 2021) In Italia le cifre di natalità e fecondità da anni segnano il segno meno e sono oggetto di conversazioni apocalittiche. Dall'ultimo report dell'Istat sulla popolazione residente in Italia emerge che nel 2020 i nati sono 15mila in meno dell'anno precedente e il 2021 non inverte la tendenza, nonostante qualche avventata teoria sull'intimità forzata durante la pandemia avesse ipotizzato il contrario. Secondo i dati provvisori di gennaio-settembre le nascite sono già 12.500 in meno, una perdita quasi raddoppiata nei nove mesi dell'anno precedente. Il numero medio di figli per donna nel 2020 è sceso a 1,24 dall'1,44 di dieci anni prima. "Questi dati non mi sorprendono", dice all'HuffPost la sociologa e accademica Chiara Saraceno. "Sono il risultato di una combinazione di circostanze che durano nel tempo e che hanno reso ...

