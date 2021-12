Papa, gli auguri delle cugine (Di giovedì 16 dicembre 2021) auguri a Papa Francesco dai cugini. Domani Francesco compirà 85 anni e i parenti piemontesi si stringono intorno allo ‘zio’ Pontefice per ricordarlo nella giornata speciale che, da quando è al soglio di Pietro, trascorre come tutti gli altri giorni, ricevendo persone in udienza e pensando ai poveri. Carla Rabezzana, cugina di primo grado di Bergoglio, contattata dall’Adnkronos, fa sapere che domani non mancherà di fare gli auguri allo ‘zio Giorgio’ come lo chiamano i cugini piemontesi affettuosamente. “Gli auguri con tutto il cuore glieli farò arrivare per e-mail”, dice la cugina di Bergoglio. Lo farà anche Giuseppina Ravedone che a giugno di sei anni fa incontrò Bergoglio in arcivescovado a Torino con tutti i parenti durante la visita del Pontefice in città. In quell’occasione Pina affrontò di petto il cugino ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021)Francesco dai cugini. Domani Francesco compirà 85 anni e i parenti piemontesi si stringono intorno allo ‘zio’ Pontefice per ricordarlo nella giornata speciale che, da quando è al soglio di Pietro, trascorre come tutti gli altri giorni, ricevendo persone in udienza e pensando ai poveri. Carla Rabezzana, cugina di primo grado di Bergoglio, contattata dall’Adnkronos, fa sapere che domani non mancherà di fare gliallo ‘zio Giorgio’ come lo chiamano i cugini piemontesi affettuosamente. “Glicon tutto il cuore glieli farò arrivare per e-mail”, dice la cugina di Bergoglio. Lo farà anche Giuseppina Ravedone che a giugno di sei anni fa incontrò Bergoglio in arcivescovado a Torino con tutti i parenti durante la visita del Pontefice in città. In quell’occasione Pina affrontò di petto il cugino ...

Advertising

vaticannews_it : #8dicembre In un videomessaggio, per l'inaugurazione della stella della Torre della Vergine nella #SagradaFamilia a… - carlottrash : @moontalking1 Anche perché il papà gli ha detto ,e lui ha riferito agli altri , che è visto malissimo per questa storia - Girl_in_Luv_089 : @yourboisaal Gli antibiotici io li faccio triturare a, papà. Lo so che sono più amari, ma non ce la faccio proprio… - KarimKarabu : @Aelois_ @irLemure Già, questo è buffo: un gesuita deve sempre chiedere il nullaosta al Generalissimo prima di eseg… - howudo1n_ : gli occhi lucidi dì questo ragazzo, il papà di lda che ha adottato anche questo luca IO BO surreale -