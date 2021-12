Ora o mai più. Le cyber-spie inglesi entrano nell’O-Ran Alliance (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il britannico National cyber Security Center è la prima agenzia governativa a entrare nell’O-Ran Alliance, un progetto di sviluppo di una rete modulare con interfacce e ran aperte che dovrebbe favorire una maggiore trasparenza e una diversificazione dei fornitori 5G. Da qualche giorno, infatti, è nella pagina dei membri dell’O-Ran Alliance come collaboratore. Dopo aver deciso nell’estate scorsa di bandire Huawei dal mercato 5G a partire dal 2028, il governo britannico sta cercando di diversificare ed evitare l’eccessiva dipendenza da Ericsson e Nokia, le uniche alternative non cinesi. Per questo sono stati stanziati circa 250 milioni di sterline destinati a iniziative di “diversificazione” delle telecomunicazioni, come il sostegno alle startup con sede nel Regno Unito che sviluppano tecnologie con interfacce aperte. Su ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il britannico NationalSecurity Center è la prima agenzia governativa a entrare-Ran, un progetto di sviluppo di una rete modulare con interfacce e ran aperte che dovrebbe favorire una maggiore trasparenza e una diversificazione dei fornitori 5G. Da qualche giorno, infatti, è nella pagina dei membri dell’O-Rancome collaboratore. Dopo aver deciso nell’estate scorsa di bandire Huawei dal mercato 5G a partire dal 2028, il governo britannico sta cercando di diversificare ed evitare l’eccessiva dipendenza da Ericsson e Nokia, le uniche alternative non cinesi. Per questo sono stati stanziati circa 250 milioni di sterline destinati a iniziative di “diversificazione” delle telecomunicazioni, come il sostegno alle startup con sede nel Regno Unito che sviluppano tecnologie con interfacce aperte. Su ...

