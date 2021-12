Massimo Giletti e le accuse di violenza, sfogo durissimo in diretta: “Ma quale scherzo?!?” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Massimo Giletti affronta il tema del sessismo nel giornalismo sportivo e si sfoga duramente: ecco cos’è successo. Lo sfogo di Giletti (screenshot La7)Durante la puntata di ieri di “Non è l’arena”, Massimo Giletti ha ospitato in studio alcune giornaliste sportive. Argomento del giorno era il “sessismo che spesso caratterizza questo campo dell’informazione”. Tra le ospiti del programma, Eleonora Cristiani, giornalista di LaC Tv che si è confrontata con il conduttore riguardo un precedente servizio giornalistico che l’aveva vista, secondo alcuni, “troppo ammiccante”. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Massimo Giletti sbrocca totalmente, tensione altissima in diretta: “Adesso basta, serve rispetto” ”Lei ammiccava con grande ironia” ... Leggi su specialmag (Di giovedì 16 dicembre 2021)affronta il tema del sessismo nel giornalismo sportivo e si sfoga duramente: ecco cos’è successo. Lodi(screenshot La7)Durante la puntata di ieri di “Non è l’arena”,ha ospitato in studio alcune giornaliste sportive. Argomento del giorno era il “sessismo che spesso caratterizza questo campo dell’informazione”. Tra le ospiti del programma, Eleonora Cristiani, giornalista di LaC Tv che si è confrontata con il conduttore riguardo un precedente servizio giornalistico che l’aveva vista, secondo alcuni, “troppo ammiccante”. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>sbrocca totalmente, tensione altissima in: “Adesso basta, serve rispetto” ”Lei ammiccava con grande ironia” ...

