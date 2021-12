Marotta e i (primi) tre anni all’Inter: rivoluzione da quando è arrivato (Di giovedì 16 dicembre 2021) Beppe Marotta all’Inter da tre anni Sono passati ormai tre anni da quando Beppe Marotta si è unito al mondo Inter dopo aver lasciato, un po’ a sorpresa la Juventus. Da allora tante cose sono cambiate per la squadra nerazzurra. Ecco un riepilogo della storia nerazzurra del dirigente varesino, nonché attuale amministratore delegato sport, fatta da Tuttosport in edicola oggi. “L’avvento di Marotta fu chiaramente decisivo per convincere Conte a sposare il progetto nerazzurro. «Per ridurre il gap con la Juve non bisogna fare proclami, ma avere una cultura del lavoro accompagnata da senso di appartenenza verso questa società», disse Marotta il giorno dell’insediamento. Arrivarono poi mesi intensi e anche delicati, con la gestione del caso Icardi e uno ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Beppeda treSono passati ormai tredaBeppesi è unito al mondo Inter dopo aver lasciato, un po’ a sorpresa la Juventus. Da allora tante cose sono cambiate per la squadra nerazzurra. Ecco un riepilogo della storia nerazzurra del dirigente varesino, nonché attuale amministratore delegato sport, fatta da Tuttosport in edicola oggi. “L’avvento difu chiaramente decisivo per convincere Conte a sposare il progetto nerazzurro. «Per ridurre il gap con la Juve non bisogna fare proclami, ma avere una cultura del lavoro accompagnata da senso di appartenenza verso questa società», disseil giorno dell’insediamento. Arrivarono poi mesi intensi e anche delicati, con la gestione del caso Icardi e uno ...

