**Manovra: Bombardieri, 'sciopero non è una scampagnata, squadrismo da chi nega diritto'** (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "E' un mese che stiamo nelle piazze, che stavamo tra i lavoratori a sondare il loro malessere: pensavate che stavamo lì a fare una scampagnata?". Così il leader Uil, Pierpaolo Bombardieri, dal palco della manifestazione a Roma. "Hanno definito lo sciopero in mille modi, con attacchi e aggettivi al limite dello squadrismo. Lo squadrismo è anche di chi nega un diritto costituzionale in questo Paese. Non ci avete intimidito, anzi ci avete rafforzato", conclude. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "E' un mese che stiamo nelle piazze, che stavamo tra i lavoratori a sondare il loro malessere: pensavate che stavamo lì a fare una?". Così il leader Uil, Pierpaolo, dal palco della manifestazione a Roma. "Hanno definito loin mille modi, con attacchi e aggettivi al limite dello. Loè anche di chiuncostituzionale in questo Paese. Non ci avete intimidito, anzi ci avete rafforzato", conclude.

