Ma i procuratori fanno più affari (Di giovedì 16 dicembre 2021) Paolo Franci Loro, gli agenti e gli intermediari del calciomercato internazionale, ingrassano felici anche nel pallone al tempo della Crisi. Secondo un report della Fifa nel 2021 hanno incassato 500,9 ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Paolo Franci Loro, gli agenti e gli intermediari del calciomercato internazionale, ingrassano felici anche nel pallone al tempo della Crisi. Secondo un report della Fifa nel 2021 hanno incassato 500,9 ...

Advertising

Gianni78605577 : @RobertoMerlino1 I contratti mica si firmano a Lille. Hanno i procuratori che fanno tutto. P.s. siamo nel 2021 dove… - Nicolet84520681 : RT @ARossi39302447: @Nicolet84520681 Esatto risorsa si per sfruttarli con il lavoro nero e sottopagato come faceva la moglie del Prefetto d… - ARossi39302447 : @Nicolet84520681 Esatto risorsa si per sfruttarli con il lavoro nero e sottopagato come faceva la moglie del Prefet… - magicabionda : RT @SalandinS: @MarcoIaria1 Eh, caro Marco, ma quelli che fanno uscire i soldi dal calcio sono i procuratori! La narrazione fa sempre comod… - SalandinS : @MarcoIaria1 Eh, caro Marco, ma quelli che fanno uscire i soldi dal calcio sono i procuratori! La narrazione fa sempre comodo ai maneggioni -

Ultime Notizie dalla rete : procuratori fanno Ma i procuratori fanno più affari La Fifa prova ad arginarli, i presidenti tuonano contro le grasse commissioni che i club sono costretti a pagare - nel 2020 le società di Serie A hanno versato 138 milioni ai procuratori - a questi ...

Calciomercato gennaio 2022, i possibili colpi di mercato di Juventus e Roma Le trattative si potranno aprire ufficialmente il 3 gennaio del nuovo anno, ma i contatti tra direttori sportivi, team manager e procuratori si fanno via via più fitti. Fino al 31 gennaio 2022 le ...

Ma i procuratori fanno più affari il Resto del Carlino I talent scout della truffa: baby calciatori raggirati Sul web il discount dei sogni: c’è chi si ritrova a 10 anni con un manager e chi sborsa (i genitori) 244 euro per un curriculum sportivo inutile ...

Ma i procuratori fanno più affari Loro, gli agenti e gli intermediari del calciomercato internazionale, ingrassano felici anche nel pallone al tempo della Crisi. Secondo un report della Fifa nel 2021 hanno incassato 500,9 milioni, non ...

La Fifa prova ad arginarli, i presidenti tuonano contro le grasse commissioni che i club sono costretti a pagare - nel 2020 le società di Serie A hanno versato 138 milioni ai- a questi ...Le trattative si potranno aprire ufficialmente il 3 gennaio del nuovo anno, ma i contatti tra direttori sportivi, team manager esivia via più fitti. Fino al 31 gennaio 2022 le ...Sul web il discount dei sogni: c’è chi si ritrova a 10 anni con un manager e chi sborsa (i genitori) 244 euro per un curriculum sportivo inutile ...Loro, gli agenti e gli intermediari del calciomercato internazionale, ingrassano felici anche nel pallone al tempo della Crisi. Secondo un report della Fifa nel 2021 hanno incassato 500,9 milioni, non ...