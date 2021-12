LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val Gardena in DIRETTA: Kilde al comando, Paris fuori dai dieci. Elitrasportato in pronto soccorso Felix Monsen (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08 Dalle notizie che ci giungono pare che lo svedese Felix Monsen, autore di una caduta rovinosa nella prova odierna e trasportato in elicottero verso l’ospedale più vicino, abbia subito una distorsione (non sappiamo quanto grave) al ginocchio sinistro. Le previsioni sull’entità dell’infortunio al momento sono piuttosto pessimistiche. 13.05 Il prossimo atleta di casa che affronterà la Saslong è Guglielmo Bosca con il 49. 13.03 Discreta discesa da parte di Mattia Casse, quindicesimo a +2”29. 13.02 Già pronto a partire Mattia Casse, ieri sedicesimo. 13.01 L’azzurro non termina la prova. I suoi intermedi erano comunque alti. 12.59 Emanuele Buzzi al cancelletto di partenza! 12.57 Tra poco vedremo scendere Buzzi ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.08 Dalle notizie che ci giungono pare che lo svedese, autore di una caduta rovinosa nellaodierna e trasportato in elicottero verso l’ospedale più vicino, abbia subito una distorsione (non sappiamo quanto grave) al ginocchio sinistro. Le previsioni sull’entità dell’infortunio al momento sono piuttosto pessimistiche. 13.05 Il prossimo atleta di casa che affronterà la Saslong è Guglielmo Bosca con il 49. 13.03 Discretada parte di Mattia Casse, quindicesimo a +2”29. 13.02 Giàa partire Mattia Casse, ieri sedicesimo. 13.01 L’azzurro non termina la. I suoi intermedi erano comunque alti. 12.59 Emanuele Buzzi al cancelletto di partenza! 12.57 Tra poco vedremo scendere Buzzi ...

