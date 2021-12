LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Razzetti oro e bronzo! Argento per la 4×100! De Tullio quarto (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.22: Grazie per averci seguito, buona serata, a domani! 17.21: Si chiude qui la nostra DIRETTA da Abu Dhabi. L’Italia ha iniziato benissimo i suoi Mondiali con un oro, un Argento e un bronzo. L’appuntamento è per domani alle 6.30 per la seconda sessione di batterie 17.20: Tre gli azzurri che hanno centrato il posto nelle finali di domani: Lorenzo Mora nei 100 dorso, Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Benedetta Pilato nei 50 rana 17.18: Sono arrivati anche due buoni piazzamenti in finale, il quarto posto di Marco De Tullio nei 400 stile e il sesto di Ilaria Cusinato nei 400 misti 17.16: Italia splendida nella staffetta 4×100 stile libero maschile con Miressi, Ceccon, Deplano e Zazzeri secondi alle spalle di una Russia ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.22: Grazie per averci seguito, buona serata, a domani! 17.21: Si chiude qui la nostrada Abu Dhabi. L’Italia ha iniziato benissimo i suoicon un oro, une un bronzo. L’appuntamento è per domani alle 6.30 per la seconda sessione di batterie 17.20: Tre gli azzurri che hanno centrato il posto nelle finali di domani: Lorenzo Mora nei 100 dorso, Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Benedetta Pilato nei 50 rana 17.18: Sono arrivati anche due buoni piazzamenti in finale, ilposto di Marco Denei 400 stile e il sesto di Ilaria Cusinato nei 400 misti 17.16: Italia splendida nella staffetta 4×100 stile libero maschile con Miressi, Ceccon, Deplano e Zazzeri secondi alle spalle di una Russia ...

