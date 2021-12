LIVE Biathlon, 7.5 km Sprint Le Grand Bornand in DIRETTA: vince Roiseland, Wierer e Vittozzi nelle 20! (Di giovedì 16 dicembre 2021) 4CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:32 Per quanto riguarda l’Italia una gara di squadra tutto sommato buona: Wierer e Vittozzi hanno chiuso rispettivamente 19esima e 20esima e con lo zero avrebbero portato a casa il podio, Sanfilippo al rientro in Coppa del Mondo è 43esima, mentre Zingerle è 96esima. 15:30 Tutte le atlete sono arrivate al traguardo! Questo il podio definitivo: 1. Roiseland (20:22.0), 2. Bescond (+15.4), 3. Elvira Oeberg (+16.1). 15:28 Sanfilippo taglia il traguardo in 43esima posizione, si qualifica per l’inseguimento e in quell’occasione andrà a caccia della zona punti. 15:27 Zingerle al traguardo è 91esima, ci sarà tempo per fare meglio. 15:25 Sanfilippo sta andando nell’ultimo giro, ad un chilometro dalla fine è 43esima! 15:23 Federica è quarantanovesima dopo il secondo ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) 4CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:32 Per quanto riguarda l’Italia una gara di squadra tutto sommato buona:hanno chiuso rispettivamente 19esima e 20esima e con lo zero avrebbero portato a casa il podio, Sanfilippo al rientro in Coppa del Mondo è 43esima, mentre Zingerle è 96esima. 15:30 Tutte le atlete sono arrivate al traguardo! Questo il podio definitivo: 1.(20:22.0), 2. Bescond (+15.4), 3. Elvira Oeberg (+16.1). 15:28 Sanfilippo taglia il traguardo in 43esima posizione, si qualifica per l’inseguimento e in quell’occasione andrà a caccia della zona punti. 15:27 Zingerle al traguardo è 91esima, ci sarà tempo per fare meglio. 15:25 Sanfilippo sta andando nell’ultimo giro, ad un chilometro dalla fine è 43esima! 15:23 Federica è quarantanovesima dopo il secondo ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Biathlon 7.5 km Sprint Le Grand Bornand in DIRETTA: Roiseland va per la vittoria Wierer spreca tutto al second… - wonderDorofan : RT @neveitalia: LIVE da Le Grand Bornand: Linda Zingerle all’esordio in Coppa del Mondo, Roeiseland per l’allungo in classifica #biathlon @… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Le Grand Bornand: Linda Zingerle all’esordio in Coppa del Mondo, Roeiseland per l’allungo in classifica #biathlon @… - neveitalia : LIVE da Le Grand Bornand: Linda Zingerle all’esordio in Coppa del Mondo, Roeiseland per l’allungo in classifica… - Annecy_Live : RT @zazoomblog: Biathlon oggi Sprint donne Annecy 2021: orario canale tv programma streaming pettorali di partenza - #Biathlon #Sprint #do… -