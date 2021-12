Bce lascia tassi fermi | tasso principale a zero

Advertising

sole24ore : La #BCE lascia i tassi invariati e allunga orizzonte temporale reinvestimenti Pepp almeno fino fine 2024. Da ottobr… - robreg1 : RT @HuffPostItalia: Bce lascia i tassi invariati, stop acquisti del Qe pandemico a fine marzo - mary_el83 : RT @HuffPostItalia: Bce lascia i tassi invariati, stop acquisti del Qe pandemico a fine marzo - HuffPostItalia : Bce lascia i tassi invariati, stop acquisti del Qe pandemico a fine marzo - marieta99044909 : RT @sole24ore: La #BCE lascia i tassi invariati e allunga orizzonte temporale reinvestimenti Pepp almeno fino fine 2024. Da ottobre 2022 ac… -

Ultime Notizie dalla rete : Bce lascia

Agenzia ANSA

...Banca centrale europea, come atteso, i tassi d'interesse fermi: il tasso principale rimane a zero, il tasso sui depositi a - 0,50% e il tasso sui prestiti marginali a 0,25%. Lo comunica la...Oltre alle comunicazioni dellaaffidate alla conferenza stampa di Christine Lagarde, in ... SOFFRE L'ABBIGLIAMENTO CHEAP Il colosso dell'abbigliamento Inditex (Zara e non solo)sul terreno a ...La Fed ha cambiato rotta, ora tocca alla Bce. Attesa per le parole della presidente dell'Eurotower Christine Lagarde ...Dopo il cambio di registro della Fed di ieri, oggi la Banca d'Inghilterra ha annunciato l'aumento dei tassi di interesse ...