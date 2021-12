Al Ruggi di Salerno una giornata dedicata alla bellezza con ‘Il Saloon dei Sogni”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUna, protagonista dell’evento ‘Ildei’, organizzato dallo ‘Sportello deiODV, in collaborazione con la Psicologa – Psicoterapeuta Sabina D’ Amato, che si terrà il 21 dicembre dalle 11 e 30 alle 15, presso il Reparto di Radioterapia dell’AOU San Giovanni di Dio ed’Aragona di, diretto dal Dottore Davide Di Gennaro. Saranno offerti trucchi da sogno, a cura delle sapienti mani del make up artist Salernitano Massimo Corrado, che con la sua Academy, allestira’ un vero e proprio salone di, per accogliere e prendersi cura delle pazienti che vorranno affidarsisua esperienza. Ma non finisce qui, Lo ...

L'impennata di casi Covid mette a rischio i posti di Malattie Infettive e il day hospital per i pazienti con Aids all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il grido d'allarme - come riporta 'Il Quotidiano del Sud' oggi in edicola - viene dal Tribunale per i Diritti del Malato di Salerno. Margaret Cittadino spiega di aver ...