Accordo Uefa-Citigroup: pronti 7 mld per i club (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’Uefa ha scelto la banca statunitense Citigroup per un finanziamento da 7 miliardi di euro da destinare ai club europei, secondo quanto riportato dal Financial Times. Il pacchetto di finanziamento, così come la selezione della banca statunitense per guidare il progetto se andrà avanti, sarà presentato giovedì al comitato esecutivo dell’Uefa. La federcalcio europea ha L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’ha scelto la banca statunitenseper un finanziamento da 7 miliardi di euro da destinare aieuropei, secondo quanto riportato dal Financial Times. Il pacchetto di finanziamento, così come la selezione della banca statunitense per guidare il progetto se andrà avanti, sarà presentato giovedì al comitato esecutivo dell’. La federcalcio europea ha L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Accordo Uefa-Citigroup: pronti 7 mld per i club: L’Uefa ha scelto la banca statunitense Citigr… - CalcioFinanza : Accordo Uefa-Citigroup: pronti 7 miliardi per i club - Naples___ : @FrancescoRoma78 Visto che da decenni (forse in tanti non lo.sanno) ma la Federazione Africana pari alla Uefa non… - infoitsport : Uefa, accordo con Conmebol: “Finalissima” Italia-Argentina l’1 giugno a Londra - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EVENTO - Accordo UEFA-CONMEBOL, fissata per il 1 giugno a Londra la sfida tra Italia e Argentina, Ceferin: 'Non vedia… -