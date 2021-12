60 sul 2: stasera su Rai2 l'evento speciale che celebra i primi 60 anni del secondo canale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si chiama 60 sul 2 ed è un evento speciale, condotto da Emanuela Fanelli, in onda stasera su Rai2 alle 21:20, che celebra i primi 60 anni del secondo canale RAI. stasera su Rai2 alle 21:20 comincia la festa di 60 sul 2, un evento speciale, condotto da Emanuela Fanelli, che celebra i 60 anni del secondo canale RAI. Era il 4 novembre 1961 e una giovanissima Mina annunciava a tutti "i cittadini del monoscopio" la nascita del "secondo canale". Sono passati 60 anni e Rai2 dedicherà a questo importante compleanno un evento ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si chiama 60 sul 2 ed è un, condotto da Emanuela Fanelli, in ondasualle 21:20, che60delRAI.sualle 21:20 comincia la festa di 60 sul 2, un, condotto da Emanuela Fanelli, chei 60delRAI. Era il 4 novembre 1961 e una giovanissima Mina annunciava a tutti "i cittadini del monoscopio" la nascita del "". Sono passati 60dedicherà a questo importante compleanno un...

